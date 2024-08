شیخ حسینہ واجد کی بیٹی بھارت میں ہوتے ہوئے بھی ماں سے نہ مل پانے پر غمزدہ

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک)بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد فرار ہو کر بھارت چلی گئیں۔ بعد ازاں ان کی بیٹی صائمہ واجد بھی بھارت چلی آئیں تاہم اب تک ماں بیٹی کی ملاقات نہیں ہوسکی، جس پر دل گرفتہ صائمہ واجد نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا ہے کہ ’’میں بہت صدمے میں ہوں کہ ان مشکل حالات میں، میں اپنی والدہ کو گلے نہیں لگا پا رہی ہوں۔‘‘

Heartbroken with the loss of life in my country ???????? that I love. So heartbroken that I cannot see and hug my mother during this difficult time. I remain committed to my role as RD @WHOSEARO @WHO #HealthForAll #OneWHO