ٹی 20، بھارت کے ہاتھوں پاکستانی ٹیم کی شکست پر نئی دہلی پولیس کی طنزیہ پوسٹ وائرل ہوگئی 

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) ٹی 20ورلڈ کپ 2024ء میں بھارت کے ہاتھوں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی شکست پر نئی دہلی پولیس کی طرف سے اپنے آفیشل ایکس اکاؤنٹ پر کی گئی ایک طنزیہ پوسٹ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ انڈیا ٹائمز نئی دہلی پولیس کی طرف سے اس پوسٹ میں نیویارک پولیس کو ٹیگ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کی شکست پر دل گرفتہ پاکستانی مداحوں پر پھبتی کسی گئی ہے۔

پوسٹ میں نیویارک پولیس ڈیپارٹمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے دہلی پولیس کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ ’’ہم نے دو زوردار آوازیں سنی ہیں۔ ایک ہے ’’انڈیااااا۔۔انڈیا‘‘ اور دوسری شاید ٹیلی ویژنز ٹوٹنے کی ہے۔ کیا آپ تصدیق کر سکتے ہیں؟‘‘ دہلی پولیس کی اس پوسٹ کو اب تک 50ہزار سے زائد لوگ لائیک کر چکے ہیں۔

Hey, @NYPDnews



We heard two loud noises. One is "Indiaaa..India!", and another is probably of broken televisions. Can you please confirm?#INDvsPAK#INDvPAK#T20WorldCup