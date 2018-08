”میرے شوہر اور ان کے ملک ۔۔۔“بھارتی سوشل میڈیا صارف نے پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر ثانیہ مرزا کو طنزیہ مبارک باد دی تو آگے سے بھارتی ٹینس سٹار نے کرارا جواب دے دیا

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور بھارت کے مابین سیاسی صورتحال کی وجہ سے کرکٹر شعیب ملک کی اہلیہ ثانیہ مرزا کو بھارت میں تنقید کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پربھی بھارتی ٹینس سٹار و پاکستانی کرکٹر شعیب ملک کی اہلیہ ثانیہ مرزا کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے،پاکستان کے جشن آزادی کے موقع پر بھارتی صارف رومیو گولڈ2.0 نے سماجی رابطوں کی ویب سائیٹ ٹویٹر پر ثانیہ مرزا کو مخاطب کرکے کہاکہ ثانیہ مرزا آپ کو یوم آزادی مبارک ،آپ کا یوم آزادی آج ہے نا۔

جس پر ثانیہ مرزا نے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی نہیں میرا اور میرے ملک کو یوم آزادی کل ہے ،اور میرے شوہر اور ان کے ملک کا آج ہے ،امید کرتی ہوں کہ آپ کا کنفیوژن دور ہو گیا ہوگا،ویسے آپ کا کب ہے؟؟ویسے آپ کافی کنفیوژ لگ رہے ہیں۔

Jee nahi.. mera aur mere country ka Independence Day kal hai, aur mere husband aur unnki country ka aaj!! Hope your confusion is cleared !!Waise aapka kab hai?? Since you seem very confused .. https://t.co/JAmyorH0dV