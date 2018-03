عامر لیاقت کی تحریک انصاف میں شمولیت،صحافی منیب فاروق نے ایسی ویڈیو پیش کر دی کہ دیکھ کرعمران خان اور لیاقت دونوں ہی اپنا منہ چھپائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف مذہبی سکالر اور اینکر پرسن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے پی ٹی آئی جوائن کرلی ہے انہوں نے یہ اعلان آج عمران خان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا،جس کے بعد سے میڈیا پر اس حوالے سے مختلف بیانات آرہے ہیں کہ کل تک عمران خان کے خلاف باتیں کرنے والا شخص عمران خان کے ساتھ کیسے مل گیا ؟

When did Doc Sb say all this ? This is fairly recent. ???? https://t.co/6TBG2QUYdw