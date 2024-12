واٹس ایپ نے صارفین کےلیے خفیہ فیچر متعارف کرا دیا

نیویارک (ویب ڈیسک) انسٹنٹ میسجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ نے خفیہ ایموجی فیچر متعارف کرا دیا جو صارفین کو صرف 15 دن تک دستیاب ہوگا۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق واٹس ایپ کا کہنا ہے کہ کمپنی نے ایک محدود وقت کے لیے ایموجی بٹن سے ری ایکٹ کرنے سے ایک خاص اینیمیشن سامنے آئے گی۔ اس اپ گریڈ کا مقصد سالِ نو کو واٹس ایپ پر منانے کے لیے صارفین کی مدد کرنا اور گفتگو میں گرمجوشی لانا ہے۔

کمپنی نے پانچ ایسے ایموجی متعارف کرائے جو 20 دسمبر سے 3 جنوری تک خاص اینیمیشن پیش کر سکیں گے۔ اگر صارفین ان میں سے کوئی بھی ایک ری ایکشن کے لیے استعمال کریں گے تو ایک اینیمیشن ظاہر ہوگی۔

ان ایموجیز میں Confetti Ball، Face with Party Horn and Party Hat، Party Popper، Bottle with Popping Cork اور Clinking Glasses شامل ہیں۔

اگر کسی صارف کی ایپ میں یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہے تو ممکن ہے ایپ اپ ڈیٹ نہ ہوئی ہو۔