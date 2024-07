   بین الاقوامی ریاضی اولمپیاڈ میں پاکستانی ٹیم کی شاندار کارکردگی

لاہور(پ ر)پاکستانی ٹیم نے 65ویں بین الاقوامی ریاضی اولمپیاڈ (IMO) میں چاندی اور کانسی کے تمغے جیتے، جو 11-22 جولائی، 2024 کو باتھ، برطانیہ میں منعقد ہوا۔ رازی حسن منصور (کراچی) نے چاندی کا تمغہ جیتا، محمد احمد بھٹی ( کراچی) نے کانسی کا تمغہ جیتا، اور محمد مہد عارف (لاہور) نے IMO 2024 میں پاکستان کے لیے اعزازی سند حاصل کی۔پاکستانی ٹیم نے STEM کیریئرز پروگرام کی اسپانسرشپ کے تحت اولمپیاڈ میں حصہ لیا، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن (HEC) اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز (PIEAS) کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ ریاضی کی ٹیم کی تربیت COMSATS یونیورسٹی، لاہور کیمپس میں ہوئی اور اس کی قیادت ڈاکٹر سرفراز احمد اور ڈاکٹر ہانی شاکر نے کی۔PIEAS جو PAEC کے تحت کام کر رہا ہے، ہر سال چار مضامین فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور ریاضی میں ایک قومی سائنس ٹیلنٹ مقابلہ (NSTC) منعقد کرتا ہے۔ NSTC کے تحت منتخب ہونے والے طلباء کو مزید بین الاقوامی سائنس اولمپیاڈز (ISOs) میں شرکت کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ ابتدائی طور پر اسکریننگ ٹیسٹ میں ٹاپ 50 طلباء کو ہر مضمون کے ہوم انسٹی ٹیوٹ (HI) میں رہائشی تربیتی کیمپ کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ تربیتی کیمپوں کے متعدد مرحلوں کے بعد یہ تعداد 4-6 بہترین طلباء تک محدود کر دی جاتی ہے تاکہ ISOs میں حصہ لے سکیں۔ HIs میں تربیتی کیمپوں کی سرگرمیاں HEC میں STEM کیریئرز پروگرام آفس کے ذریعے منظم کی جاتی ہیں۔ NIBGE-C (PIEAS) بایولوجی کے لیے ایک HI ہے، HEJ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف کیمسٹری، جامعہ کراچی کیمسٹری کے لیے ایک HI ہے، COMSATS-لاہور ریاضی کے لیے ایک HI ہے، اور PIEAS فزکس کے لیے ایک HI ہے۔ پاکستان 2001 سے بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ، 2005 سے ریاضی اولمپیاڈ اور 2006 سے بایولوجی اور کیمسٹری اولمپیاڈ میں باقاعدگی سے حصہ لے رہا ہے۔ آغاز سے لے کر اب تک، 350 سے زیادہ طلباء ISOs میں حصہ لے چکے ہیں، جنہوں نے 136 تمغے جیتے ہیں۔ 240 سے زیادہ تربیتی کیمپوں کے ساتھ، 4000 طلباء نے HIs میں اس پروگرام کے ذریعے تربیت حاصل کی ہے۔