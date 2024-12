آذربائیجان کے تباہ ہونے والے طیارےکے مسافر اس وقت کیا کر رہے تھے ؟ویڈیو سوشل میڈیا پروائرل 

باکو (ڈیلی پاکستان آن لائن )آذر بائیجان کے تباہ ہونے والے طیارے کے اندر کے آخری لمحات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہو گئی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق آذر بائیجان کا مسافر بردار طیارہ بدھ کو قازقستان ائیرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا جس میں 62 مسافر اور عملے کے پانچ افراد سوار تھے جس میں سے 38 افراد ہلاک اور 29 افراد زخمی ہوگئے۔یہ طیارہ چیچنیا جا رہا تھا کہ قازقستان ائیر پورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا جس کی ویڈیوز اور تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔

