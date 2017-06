کلبھوشن یادیو نے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے رحم کی اپیل کر دی :آئی ایس پی آر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے معافی مانگتے ہوئے سزائے موت پررحم کی اپیل کردی ہے ۔

پاک فوج کے شعبہ برائے تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر ) کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی ’’را‘‘کے ایجنٹ کلبھوشن یادیونے اپنی اعترافی ویڈیو میں ریاستی دہشتگردی اور جاسوسی میں ملوث ہونے کااعتراف کرتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو رحم کی اپیل کرتے ہوئے معافی مانگ لی ہے ۔ واضح رہے کہ کلبھوشن یادیو کودہشتگردانہ سرگرمیوں اور جاسوسی میں ملوث ہونے پر سزائے موت سنا دی گئی ہے جبکہ بھارتی ایجنٹ نے ملٹری اپیلٹ کورٹ میں بھی نظر ثانی درخواست دائر کی تھی لیکن وہاں بھی اس کی درخواست مسترد ہو گئی تھی۔یہاں یہ بات بات قابل ذکر ہے کہ آرمی چیف اگر اپیل مسترد کریں گے تو آخری اپیل صدر کو بھیجی جا سکتی ہے جبکہ کلبھوشن کی جاری کی جانے والی یہ دوسری اعترافی ویڈیو ہے جس میں اس نے دہشتگردی سمیت دوسری کارروائیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔

His mercy petition to Mil Appellate Court was already rejected.

Second confessional video at https://t.co/GldmIYLOsl . (2 of 2) pic.twitter.com/EqmbRyinRI