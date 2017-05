مصباح کی اہلیہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئیں، شرم سے پانی پانی ہو گئیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق اور ان کی اہلیہ ویسٹ انڈیز سے وطن واپس پہنچیں تو پی سی بی اور مداحوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، انہیں پھولوں کے ہار پہنائے اور گلدستے بھی دئیے جبکہ اس موقع پر مداحوں نے ان کیساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔

بھارت کیخلاف میچ کیلئے کون سے کھلاڑی قومی ٹیم کا حصہ ہوں گے؟ نام سامنے آ گئے، ایک ایسا نوجوان باﺅلر بھی شامل ہے جس کے بارے میں جان کر آپ کی خوشی کی حد نہ رہے گی

مصباح کی اہلیہ عظمیٰ خان ائیرپورٹ سے جب گھر پہنچیں تو انہوں نے پھولوں میں لدے مصباح کے ساتھ ایک سیلفی بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دیا مگر اس کے ساتھ جو پیغام لکھا، اس سے یہ انکشاف بھی ہو گیا کہ ان کی انگریزی ”کچی“ ہے۔

عظمیٰ خان نے اپنے پیغام میں لکھا ”جب میں اور مصباح الحق بہت زیادہ پھولوں کے ساتھ ائیرپورٹ سے گھرپہنچے، پی سی بی اور دیگر لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے ہمارا گرمجوشی سے استقبال کیا۔“

Whn me & @captainmisbahpk comeback from airport with to many flowers thank u PCB officials & other public for giving us such a worm welcome pic.twitter.com/fhlO5ACrT6 — Uzma Khan (@uzeekhanjee) May 18, 2017



اپنی جانب سے تو انہوں نے گرمجوشی ہی کہا مگر اس کیلئے وہ انگریزی کا لفظ (Warm) استعمال کرنے کے بجائے (worm) استعمال کر گئیں اور سب ہی جانتے ہیں کہ انگریزی میں (worm) کیڑے کو کہتے ہیں۔

اسی طرح انہوں نے ”بہت زیادہ پھولوں“ کی بات بھی کی اور اس کیلئے (Toomany) لفظ استعمال کرنے کے بجائے (Tomany) لکھ دیا۔ اسی طرح انہوں نے ائیرپورٹ سے واپسی کا بتانے کیلئے (came back) کی بجائے (come back) استعمال کیا۔

عظمیٰ خان کا پیغام جیسے ہی منظرعام پر آیا تو سوشل میڈیا صارفین نے ان کی ’کچی‘ انگریزی کا ’از خود نوٹس‘ لیتے ہوئے فوری تصحیح شروع کر دی اور کپتان کی اہلیہ کو بتا دیا کہ انہیں کون سے الفاظ استعمال کرنا چاہئے تھے۔

چیمپینز ٹرافی کے آغاز سے قبل اچانک ایک ایسا پاکستانی کھلاڑی انگلینڈ طلب کر لیا گیا کہ بھارت تشویش میں مبتلا ہو گیا، یہ کون ہے اور اس کی کارکردگی کیا ہے؟ جان کر آپ انضمام الحق کا شکریہ ادا کریں گے

چونکہ وہ کپتان مصباح الحق کی اہلیہ ہیں، شائد اس لئے سوشل میڈیا صارفین نے اپنا ہاتھ بھی ”ہولا“ رکھا اور تصحیح کیساتھ ساتھ ’میٹھی میٹھی‘ باتیں ہی کیں۔ البتہ زیادہ تر لوگوں نے دونوں کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اچھے مستقبل کیلئے دعا بھی کی۔

ایک صارف نے لکھا ”مبارک ہو لیکن مجھے اپنی تصیح بھی کرنے دیں۔۔۔ یہ Too many ہوتا ہے، To manyنہیں۔“

@uzeekhanjee @captainmisbahpk Congrates but let me correct u too...its too many flowers not to many..n its warm welcome not worm welcome.. — Sher (@shertazagrami) May 18, 2017

ایک اور صارف کو اس ٹویٹ کا خوب لطف آیا، اس نے لکھا ” کیڑوں نے بھی آپ کا استقبال کیا؟“

ایک اور صارف نے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ”Came--- *Too--- *Warm*---“

ایک صارف نے تو مصباح الحق کو بال کٹوانے کا مشورہ دیدیا، اس نے لکھا ”برائے مہربانی مصباح الحق سے جلد از جلد بال کٹوانے کا کہیں۔“

@uzeekhanjee @captainmisbahpk Please tell misbah to get a hair cut asap — Fahad Masood (@fahd_masood) May 18, 2017

ایک صارف نے تو انہیں فلموں میں اداکاری کا مشورہ دیدیا، اس کا کہنا تھا ”بڑے احترام کیساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ اداکاری کریں۔“