”ایک ٹیم سے کپ جیتا اب دوسری ٹیم کی باری ہے “، شاہد آفریدی نے پشاور زلمی چھوڑنے کااعلان کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) شاہد آفریدی نے پشاور زلمی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ۔

جیو نیوز کے مطابق اپنے ٹویٹر پیغام میں پشاور زلمی کے آل راﺅنڈر شاہد آفریدی نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر ٹیم چھوڑنے کا اعلان کر تے ہوئے کہا ہے کہ ایک ٹیم سے کپ جیتا ، اب دوسری ٹیم کی باری ہے ۔

ان کا کہنا تھا کہ ذاتی وجوہات کی بنیادپر پشاور زلمی سے بطور

Won d ???? with 1 team,Time for another.Im announcing my end of service as president&player of PeshawarZalmi Team due to my personal reasons1/2

صدر اور کھلاڑی علیحدگی اختیار کر رہا ہوں۔ ’’بطورصدراور ٹیم ممبر پشاورزلمی کیلئے خدمات ختم کردیں ہیں‘‘.

اپنے پیغام میں آفریدی نے کہا میری نیک خواہشات پشاور زلمی کے ساتھ ہیں اور جہاں تک میرے پشاور زلمی کے فینز کا تعلق ہے تو مجھے معلوم ہے کہ میں جہاں بھی جاﺅں وہ میرے ساتھ ہیں ۔

My best wishes with Peshawar Zalmi nd as far as my Peshawar fans r concerned I know they are with me wherever i go.