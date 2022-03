لاہور (ویب ڈیسک) سابق کپتان محمد حفیظ کو ریٹائرمنٹ کے بعد نئی ذمے داری مل گئی۔حفیظ نے ٹوئٹر پر بتایا کہ بچوں کو سکول پہنچا نا شروع کر دیا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پہلی اسائنمنٹ بہت اچھی لگ رہی ہے۔

Dropping off kids to school ????. Post retirement 1st assignment taken over….. M loving it ????