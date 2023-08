انجو کو پلاٹ کے بعد مزید تحائف مل گئے

دیر (ویب ڈیسک) بھارتی ریاست راجستھان سے ضلع دیر آکر نصر اللہ سے شادی کرنے والی انجو (اسلامی نام فاطمہ) کو پلاٹ کے بعد مزید تحائف بھی مل گئے۔

آج نیوز کے مطابق حال ہی میں پاک سٹار گروپ آف کمپنیز کے سی ای او محسن خان عباسی نے انجو اور نصر اللہ کو 10 مرلہ پلاٹ اور 50 ہزارروپے بطور تحفہ دیے تھے۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس میں ایک اور کمپنی نواب ہاؤسنگ ایسوسی ایٹ پشاور کے طفیل خان نے دس مرلے کا پلاٹ اور میاں بیوی کے لیے عمرہ پیکج کا تحفہ دیا۔

طفیل خان نے انجو اور نصر اللہ کو دیر میں گھر بنانے میں مدد فراہم کرنے اور روزمرہ اخراجات کیلئے مالی معاونت کی بھی یقین دہانی کروائی تھی۔ تازہ ترین تحفہ وفاقی دارالحکومت سے تعلق رکھنے والے ایک بزنس مین کی جانب سے ہے۔

صحافی دلیپ کمار کھتری نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پراپنی ٹویٹ تصاویر شیئرکیں جن کے کیپشن کے مطاق انجو اور نصراللہ کو اسلام آباد کے مقامی بزنس مین کی جانب سے چیک اور شیلڈ دی جارہی ہے تاہم ٹویٹ میں یہ واضح نہیں کہ اس جوڑے کو دیا جانے والا چیک کتنی مالیت کا ہے۔

صحافی نے اگلی ٹویٹ میں لکھا، ’انجو اس وقت اسلام آباد میں گھوم رہی ہیں۔ انجو خوش نظر آتی ہیں لیکن نصراللہ اور انجو مجھے لائیو انٹرویو کیوں نہیں دے سکتے، اگر مجھے موقع ملا تو میں یقینی طور پر بہت سارے سوالات کے ساتھ تمام پنڈورا باکس کھول دوں گا‘۔

Anju is currently roaming in Islamabad..

Anju look happy but why Nasrullah and Anju can't gave me a live interview, if I get a chance, i ll surely open all the pandora box with a lot of question..#AnjuinPakistan #Anjunasrullah #fatima #nasrullah #SeemaHaider pic.twitter.com/fY9zOiSVLg