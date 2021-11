ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ،بھارتی ٹیم بھی پاکستان کے نقش قدم پر چل پڑی 

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت نے سکاٹ لینڈ کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے دی جس کے بعد سوشل میڈ یا پر مثبت مناظر دکھانے کے چکر میں بھارتی ٹیم پاکستان کے نقش قدم پر چل پڑی ۔

تفصیل کے مطابق نمیبیا سے جیت کے بعد پاکستانی ٹیم ان کے کھلاڑیوں سے ملنے کے لیے گئی تھی جہاں پاکستانی کھلاڑی نمیبیا کے کھلاڑیوں سے گھل مل گئے تھے اور انہیں اچھا کھیل پیش کرنے پر مبارکباد پیش کی تھی ۔بھارت نے بھی پاکستان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سکاٹ لینڈ سے جیت کے بعد ان کے کھلاڑیوں سے جا کر ملاقات کی تاکہ سوشل میڈ یا پر مثبت مناظردکھائے جا سکیں ۔

Huge respect to @imVkohli and co. for taking the time ???????? pic.twitter.com/kdFygnQcqj