نیویارک (طاہر محمود چوہدری) امریکہ نے پاکستان کیلئے کورونا پابندیوں میں نرمی کر دی ، پابندیوں میں نرمی کی خبر امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے ایک ٹویٹ میں دی ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں مسعود خان نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے لیے اپنی سفری ایڈوائزری میں کوویڈ 19 سے متعلق ٹریول ریمارکس ہٹا دئیے ہیں.

The US State Department has removed COVID related travel remarks for its travel advisory for Pakistan.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has issued a Level 1 Travel Health Notice for Pakistan due to COVID-19, indicating a low level of COVID-19 in the country.