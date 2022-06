"والد کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے دعوؤں پر یقین نہیں" ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ہی مخالفت میں بول پڑیں

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکا کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں اپنے والد کے ان دعوؤں پر یقین نہیں کہ 2020 کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے انہیں ہرایا گیا۔

تفصیلات کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عہد میں وائٹ ہاؤس کی مشیر رہنے والی اور 6 جنوری 2021 کو کیپیٹل ہل حملے کی تحقیقات کرنے والی ایوانکا ٹرمپ نے کا نگریس کمیٹی کی سماعت کے دوران کہا کہ وہ اس وقت کے اٹارنی جنرل بل بار کا احترام کرتی ہوں اور ان کے اس بیان کو تسلیم کرتی ہیں کہ انتخابات شفاف اور منصفانہ تھے۔ایوانکا ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے والد کو بار بار سمجھایا تھا کہ وہ انتخابات میں شکست کھا چکے ہیں۔

Cheney: "What President Trump demanded Mike Pence do wasn't just wrong -- it was illegal and unconstitutional." pic.twitter.com/iqKvcyPCX2