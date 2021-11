قومی ٹیم کے کوچ سفر کے دوران کون سا موسیقی کا آلہ بجا کر بس میں کھلاڑیوں کو محظوظ کرتے رہے؟ ویڈیو وائرل ہو گئی

کراچی (ویب ڈیسک) بیٹنگ کنسلٹنٹ میتھیو ہیڈن بس میں سفر کے دوران گٹار بجاکر اپنا پسندیدہ گانا گاتے رہے۔

پاکستان ٹیم کے بس میں سفر کے دوران بیٹنگ کنسلٹنٹ میتھیو ہیڈن گٹار بجاکر اپنا پسندیدہ گانا گاتے رہے، کرکٹرز اس سے خوب محظوظ ہوئے، پی سی بی نے سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو جاری کی۔

Pakistan batting consultant @HaydosTweets is a man of many talents! ????????#WeHaveWeWill | #T20WorldCup pic.twitter.com/Ap3h9AhMzj