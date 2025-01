شرمن عبید چنائے کی فلم Facets" of Hate The Speech"پیش کردی گئی شرمن عبید چنائے کی فلم Facets" of Hate The Speech"پیش کردی گئی

لاہور(پ ر)دوبار اکیڈمی ایوارڈ یافتہ شرمین عبید چنائے کی SOC Films کی تاز ہ ترین مہم کے تحت " Facets" of Hate The Speech"(نفرت انگیزگفتگو کے پہلو)پیش کردی گئی ہے۔اس اہم اقدام کے تحت پانچ فلموں پر مشتمل یو ٹیوب سیریز پیش کی گئی ہے،جس کا مقصد نفرت انگیز تقاریر کے حوالے سے پاکستانی کمیونٹی کے بڑھتے ہوئے خدشات سے متعلق ایک نئے مکالمے کو جنم دینا ہے۔یہ سیریز ان افراد کی کاوشوں کو بھی اجاگر کرے گی،جو ہمارے دور کے سب سے بڑے بحرانوں میں سے ایک اس بحران کے حل میں مصروف عمل ہیں۔ان فلموں میں سنگین حالات پرانسانی حقوق کے حوالے سے سرگرم کارکن، ماہرین اور آفیشلز کے تبصرے شامل ہیں۔ اس سیریز کا مقصد سماجی اصولوں کو چیلنج کرنا اور ان موضوعات پر بیانیہ کو تبدیل کرنا ہے،جن پر بات کرنا ممنوع سمجھا جاتا ہے۔شرمین عبید چنائے کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ "یہ مہم نفرت انگیز تقاریر کے سنگین خطرے کا مقابلہ کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے،جو پاکستانی معاشرے کے تانے بانے کی گہرائیوں سے ہم آہنگ ہے، یہ ایک خطرناک حقیقت ہے جو ہمارے ملک کے لیے مستقبل کا ایک اہم چیلنج ہے۔ پانچ حصوں پر مشتمل سیریز نفرت انگیز گفتگو کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔