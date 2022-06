لیگی رہنماعطاء اللہ تارڑ نے گالی دینے کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت کرلی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کا اجلاس چوہدری پرویز الہیٰ کی زیر صدارت ہواجس میں عطا تارڑ کی فلور پر موجودگی نے ہنگامہ برپا کر دیا اور بجٹ پیش نہ ہو سکا ، پرویز الہیٰ نے اجلاس ملتوی کر دیا تاہم عطا تارڑ جاتے جاتے غیر اخلاقی اشارہ کر گئے جس نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی لیکن اب انہوں نے میدان میں آتے ہوئے اپنے اس عمل پر معافی مانگ لی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق عطا تارڑ نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ” سپیکر نے مجھے اسمبلی سے نکالنے کیلئے فورس بھیجی جو کہ غیر آئینی ہے ، ان کی یہ کوشش ناکام ہوئی ، میں نے عوام کے مفاد میں باہر جانے کا فیصلہ کیا تو باہر جاتے ہوئے گالی دی گئی جس کا جواب میں نے اپوزیشن بینچز کی طرف منہ کر کے دیا ،اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت چاہتاہوں ، غلط ہوا ۔“

Speaker sent this force toward me to oust me from the house unconstitutionally. This attempt failed

میں نے عوام کے مفاد میں باہر جانے کا فیصلہ کیا تو باہر جاتے ہوئے گالی دی گئی جس کا جواب میں نے اپوزیشن بینچز کی طرف منہ کر کے دیا۔اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو معذرت چاہتا ہو،غلط ہوا pic.twitter.com/UDUVTQflJU