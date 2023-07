ومبلڈن کے فاتح کارلوس الکاریز کو دنیا بھر کے چیمپئنز کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات

میڈرڈ (ڈیلی پاکستان آن لائن)اسپین کے نوجوان ٹینس اسٹار کارلوس الکاریز نے ومبلڈن ٹینس کے فائنل میں سربیا کے نوواک جوکووچ کو شکست دیکر اپنے کیرئیر کا پہلا گرینڈ سلم ٹائٹل اپنے نام کیا۔

گزشتہ روز کارلوس الکاریز اور نوواک جوکووچ کے درمیان ومبلڈن کا فائنل 4 گھنٹے 42 منٹ تک جاری رہا، کارلوس الکاریز نے پہلا ومبلڈن ٹائٹل اپنے نام کیا۔نئے چیمپئن کو پرانے چیمپئنز کی جانب سے خراج تحسین کیاجارہا ہے۔ اسپین کے سابق لیجنڈ رافیل نڈال نے کہاکہ آپ نے اسپینش عوام کو بہت خوشی دی ہے۔

سابق لیجنڈ کرکٹر سچن ٹنڈولکر نے کارلوس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہاکہ آج وہ ایک نئے سپر اسٹار کا جنم دیکھ رہے ہیں، وہ اگلے 10 سے 12 سال کارلوس کو اسی طرح فالو کریں گے جیسے انہوں نے راجر فیڈرر کو فالو کیا تھا۔

What a fantastic final to watch! Excellent tennis by both these athletes!

We’re witnessing the rise of the next superstar of tennis. I’ll be following Carlos’ career for the next 10-12 years just like I did with @Rogerfederer.

Many congratulations @carlosalcaraz!#Wimbledon pic.twitter.com/ZUDjohh3Li