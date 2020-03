ایلکس ہیلز نے حالت بگڑنے پر خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )کراچی کنگز کے کھلاڑی ایلکس ہیلز نے اپنی صحت سے متعلق افواہیں سامنے آنے کے بعدوضاحت پیش کردی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری صحت سے متعلق دنیا کرکٹ میں پھیلنے والی افواہوں پر وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں ،دیگر غیر ملکی کھلاڑیوں کی طرح میں بھی پی ایس ایل چھوڑ کر جانے کے لیے ہچکچاہٹ کا شکار تھا لیکن جب کرونا وائرس نے عالمی وباءکی شکل اختیار کی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس موقع پر گھر سے ہزاروں میل دور ہونے کے بجائے اپنے خاندان کے ساتھ ہونا ضروری ہے ۔میں ہفتے کی صبح انگلینڈ واپس پہنچا تو بالکل ٹھیک تھا اور مجھے کرونا کی کوئی علامت نہیں تھی ،جب میں اتوار کی صبح اٹھا تو مجھے بخارتھا جس پر برطانوی حکومت کی ہدایت کے مطابق خود کو گھر میں قرنطینہ کرلیا ۔مجھے خشک کھانسی ہے ۔اس سے پہلے میں نے خود کا ٹیسٹ نہیں کرایا تھا لیکن بعد میں ٹیسٹ کرایا ہے ۔

An update on my situation, stay safe everyone pic.twitter.com/8mDPOBGmI8