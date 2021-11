امریکہ میں تیز رفتار کار نے کرسمس پریڈ کے شرکا کو کچل دیا ، متعدد افراد ہلاک

نیو یارک ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) امریکہ کی ریاست وسکانسن کے شہر مل واو کے قریب کرسمس پریڈ کی جا رہی تھی کہ اچانک ایک تیزرفتار کار بے قابو ہو کر پریڈ کے شرکاء پر چڑھ دوڑی ، حادثے میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق واقعہ گزشتہ شام 5 بجے کے قریب واؤکیشا ٹاؤن میں پیش آیا جہاں سرخ رنگ کی سپورٹس کار نے بیسیوں افراد کو کچل دیا۔ پولیس نے واقعے میں بچوں سمیت 23 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی جبکہ اموات کی درست تعداد نہیں بتائی گئی ۔

A driver plowed through the #Waukesha Christmas parade Sunday. Cellphone video from Jesus Ochoa captured a terrifying moment when the SUV just missed a little girl dancing along the route. https://t.co/sjcTvuk2Du pic.twitter.com/Aw7Xa9H4AD