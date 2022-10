آئی سی سی نے بابر اعظم کو بادشاہ قرار دے دیا

میلبرن (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی ) نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو بادشاہ قرار دے دیا۔

آئی سی سی کی جانب سے بابر اعظم کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہے جس میں وہ سر پر تاج اور شاہی پوشاک اوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ آئی سی سی نے انہیں بادشاہ قرار دیتے ہوئے مداحوں سے سوال پوچھا کہ پاکستان کی ٹیم " بادشاہ بابر" کی حکمرانی میں حالیہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کیسا پرفارم کرے گی؟

The Badshah ????

How will Pakistan fare in #T20WorldCup 2022 under Babar Azam’s rule? pic.twitter.com/KWHtg3tvCs