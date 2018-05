”نوازشریف آپ کو اس لیے نکالا کیونکہ آپ ۔۔۔“ شیریں مزاری کی بیٹی نے پاک فوج کو نشانہ بنا ڈالا ، ہنگامہ برپا ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما شیریں مزاری کی صاحبزادی ایمان زینب ایک مرتبہ قبل بھی پاک فوج کے خلاف بیان دے کر اس پر معافی مانگ چکی ہیں لیکن وہ باز نہیں آئیں اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے انتہائی متنازعہ بیان جاری کر کے ہنگامہ برپا کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق ٹویٹر صارف ’ماریانہ بابر ‘کی جانب سے سابق ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی کی کتا سے متعلق ٹویٹ کیا گیا جس پر شیریں مزاری کی صاحبزادی ایمان زینب میدان میں آئی اور پیغام جاری کرتے ہوئے کہاہے کہ ”سویلنز پر بہت ترس آنے لگا ہے ، کرپشن پر بھی صرف انہیں نکالا ، غدار بھی انہیں ہی کہا گیا ، نوازشریف جتنا میں آپ کو اور آپ کی سیاست کو ناپسند کرتی ہوں تاہم میں آپ کے سوال کا جواب اب دے سکتی ہوں کہ آپ کو اس لیے نکالا گیا کہ آپ سویلین ہیں اور فوجی نہیں “۔

Civilians par tarrs bahut aanay laga hai. Corruption par bhee sirf unhay nikala, traitors bhee sirf unhay label kiya.

N.Sharif, as much as I dislike ur politics, I can finally answer ur question.Aapko iss liye nikala kyunkay aap civilian hai aur fauji nahee.#accountabilityofall https://t.co/n8vByRwLOP