بختاور بھٹو اور پی ٹی آئی رہنما عالمگیر خان میں سیلاب متاثرین کی امداد کو لیکر لفظی تکرار

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی )رہنماعالمگیر خان اور سابق صدر آصف علی زرداری کی بیٹی بختاور بھٹو میں سوشل میڈیا پر لفظی تکرار جاری ہے۔

تفصیلات کے مطابق کچھ روز قبل پی ٹی آئی رہنما کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری کیا گیا تھا جس میں انہوں نے سندھ میں سیلاب متاثرین کی مدد کیلئے درخواست کی تھی اور ساتھ ہی انہوں نے ٹینٹ اور راشن سے متعلق ایک قیمت والا بینر بھی اٹھا رکھا تھا ۔

چیئر مین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بہن نے عالمگیر خان کی اس تصویر کو ری ٹویٹ کیا اور لکھا کہ "ان کے بینر پر خیمے کی قیمت اصل سے دُگنی ہے، موجودہ انسانی بحران پر پی ٹی آئی کے لیے مزید چیریٹی کا فائدہ اٹھانے کا یہ وقت نہیں، سیلاب متاثرین کیلئے عطیات حکومتِ پاکستان کو دیں یا رجسٹرڈ این جی او کو دیں"۔

This isn’t a time for PTI to profit on more charity especially on this humanitarian crisis. 12x15 feet waterproof tents are HALF the price quoted below. Smaller even less. Sickening exploitation. Be weary of where your donations go #Pakistan donate to Gov funds or legit NGOs. https://t.co/hbQrtG7zok