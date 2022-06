آل راؤنڈر کائنات امتیاز کی شوہر کے ہمراہ کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو وائرل ہوگئی

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی آل راؤنڈر کائنات امتیاز کی شوہر کے ہمراہ کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے۔

کائنات امتیاز ان دنوں شمالی علاقہ جات کی سیر پر ہیں جنہوں نے باشو ویلی سکردو میں کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کائنات نے پہلے شوہر کی گیند پر زوردار شاٹس کھیلے اور ایک گیند پر چھکا بھی لگایا۔جب بولر کے شوہر کی بیٹنگ کی باری آئی تو کائنات نے انہیں بولڈ کردیا۔

Easy peasy hitting Husband sixes out of the park!! ???? Oh and also check out the bowled ????

Surrounded by mountains ???? 2500m above sea level????

Best place to play cricket ♥️#cricket #mountains #kainatimtiaz #kt23 #cricketpakistan #bashuvalley pic.twitter.com/JEQHrNjY2r