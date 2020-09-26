ابھی تو میں جوان ہوں | حفیظ جالندھری |
ابھی تو میں جوان ہوں
ہوا بھی خوش گوار ہے
گلوں پہ بھی نکھار ہے
ترنّمِ ہزار ہے
بہارِ پُر بہار ہے
کہاں چلا ہے ساقیا
اِدھر تو لوٹ، اِدھر تو آ
یہ مجھ کو دیکھتا ہے کیا
اٹھا سبو، سبُو اٹھا
سبو اٹھا، پیالہ بھر
پیالہ بھر کے دے اِدھر
چمن کی سمت کر نظر
سماں تو دیکھ بے خبر
وہ کالی کالی بدلیاں
افق پہ ہو گئیں عیاں
وہ اک ہجومِ مے کشاں
ہے سوئے مے کدہ رواں
یہ کیا گماں ہے بد گماں
سمجھ نہ مجھ کو ناتواں
خیالِ زہد ابھی کہاں
ابھی تو میں جوان ہوں
عبادتوں کا ذکر ہے
نجات کی بھی فکر ہے
جنون ہے ثواب کا
خیال ہے عذاب کا
مگر سنو تو شیخ جی
عجیب شے ہیں آپ بھی
بھلا شباب و عاشقی
الگ ہوئے بھی ہیں کبھی
حسین جلوہ ریز ہوں
ادائیں فتنہ خیز ہوں
ہوائیں عطر بیز ہوں
تو شوق کیوں نہ تیز ہوں
نگار ہائے فتنہ گر
کوئی اِدھر کوئی اُدھر
ابھارتے ہوں عیش پر
تو کیا کرے کوئی بشر
چلو جی قصّہ مختصر
تمھارا نقطۂ نظر
درست ہے تو ہو مگر
ابھی تو میں جوان ہوں
نہ غم کشود و بست کا
بلند کا نہ پست کا
نہ بود کا نہ ہست کا
نہ وعدۂ الست کا
امید اور یاس گم
حواس گم، قیاس گم
نظر کے آس پاس گم
ہمہ بجز گلاس گم
نہ مے میں کچھ کمی رہے
قدح سے ہمدمی رہے
نشست یہ جمی رہے
یہی ہما ہمی رہے
وہ راگ چھیڑ مطربا
طرَب فزا، الَم رُبا
اثر صدائے ساز کا
جگر میں آگ دے لگا
ہر ایک لب پہ ہو صدا
نہ ہاتھ روک ساقیا
پلائے جا پلائے جا
ابھی تو میں جوان ہوں
یہ گشت کوہسار کی
یہ سیر جوئبار کی
یہ بلبلوں کے چہچہے
یہ گل رخوں کے قہقہے
کسی سے میل ہو گیا
تو رنج و فکر کھو گیا
کبھی جو بخت سو گیا
یہ ہنس گیا وہ رو گیا
یہ عشق کی کہانیاں
یہ رس بھری جوانیاں
اِدھر سے مہربانیاں
اُدھر سے لن ترانیاں
یہ آسمان یہ زمیں
نظارہ ہائے دل نشیں
انھیں حیات آفریں
بھلا میں چھوڑ دوں یہیں
ہے موت اس قدر قریں
مجھے نہ آئے گا یقیں
نہیں نہیں ابھی نہیں
ابھی تو میں جوان ہوں
شاعر: حفیظ جالندھری
(شعری مجموعہ:نغمہ زار؛ سالِ اشاعت1957)
Abhi To Main Jawaan Hun
Hawa Bhi Khushgawaar Hay
Gulon Pe Bhi Nikhaar Hay
Tarannam-e-Khumaar Hay
Bahaar Pur Bahaar Hay
Kahan Chalaa Hay Saaqiya
Idhar To Laot Idhar To Aa
Aray Yeh Dekhta Hay Kaya
Utha Suboo , Suboo Utha
Suboo Utha ، Payala Bhar
Payala Bhar K Day Idhar
Chaman Ki Samt Kar Nazar
Samaan To Dekh Bekhabar
Wo Kaali Kaali Badliyaan
Ufaq Pe Ho Gaen Jaawaan
Wo Ik Huijoom-e-May Kashaan
Hay Soo-e-Maykada Rawaan
Yeh Kaya Gumaan Hay Badgumaan
Samajh Na Mujh Ko Natawaan
Khayaal-e-Zuhd Abhi Kahan
Abhi To Main Jawaan Hun
Ibaadton Ka Zikr Hay
Nijaat Ki Bhi Fikr Hay
Junoon Hay Sawaab Ka
Khayaal Hay Azaab Ka
Magar Suno To Shaikh Ji
Ajeeb Shay Hen Aap Bhi
Bhala Shabaab -o- Aashqi
Alag Huay Bhi Hen Kahan
Haseen Jalwa Raiz Hon
Adaaen Fitna Khaiz Hon
Hawaaen Atr Baiz Hon
To Shaoq Kiun Na Taiz Ho
Nigaar Haaey Fitna Gar
Koi Idhar Koi Udhar
Ubhaartay Hon Aish Par
To Kaya Karay Koi Bashar
Chalo Ji Qissa-e- Mukhtasar
Tumhaaar Nuqta-e-Nazar
Darust Hay To Ho Magar
Abhi To Main Jawaan Hun
Yeh Gasht Kohsaar Ki
Yeh Saair Janbaar Ki
Yeh Bulbalon K Chehchahay
Yeh Gul Rukhon K Qehqahay
Kiai Say Mail Ho Gaya
To Ranj-o-Fikr Kho Gaya
Kabhi Jo Bakht So Gaya
Yeh Hans Gay Wo Ro Gaya
Yeh Eshq Ki Kahaniyaan
Yeh Rass Bahri Jawaniyaan
Udhar Say Mehrbaniyaan
Udhar Say Lan Taraniyaan
Yeh Aasmaan Yeh Zameen
Nazaara Haa-e- Dilnasheen
Inhen Hayaat Aafreen
Bhala Main Chorr Dun Yahen
Hay Maot Iss Qadar Qareen
Mujhay Na Aaey Ga Yaqeen
Nahen Nahen , Abhi Nahen
Abhi To Main Jawaan Hun
Na Gham Kashood-o-Bast Ka
Buland Ka Na Past Ka
Na Bood Ka Na Hast Ka
Na Waada-e-Alast Ka
Umeed Aor Yaas Gum
Hawaas Gum , Qayaas Gum
Nazar Say Aas Paas Gum
Hama Ba Juzz Gilaas Gum
Na May Men Kuch Kami Rahay
Qadah Say Hamdami Rahay
Nashist Yeh Jami Rahay
Yahi Hama Hami Rahay
Wo Raag Chairr Matrabaa
Tarab Fiza Alam Fiza
Asatr Sadaa-e-Saaz Ka
Jigar Men Aag Day Laga
Har Aik Lab Pe Ho Sadaa
Na Haath Rok Saaqiya
Pilaaey Ja Pilaaey Ja
Abhi To Main Jawaan Hun
Poet: Hafeez Jalandhari