ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ کے معروف اداکار شتروگھن سنہا نے اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی کی مختلف تقریبات سے ان دیکھی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپنے پرستاروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔

روزنامہ جنگ کے مطابق حال ہی میں بالی ووڈ دبنگ گرل اداکارہ سوناکشی سنہا اور ان کے دیرینہ بوائے فرینڈ و اداکار ظہیر اقبال رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔شادی کے اس پُر مسرت موقع پر مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا، 23 جون کو سب سے پہلے سول ویڈنگ اداکارہ کے گھر پر منعقد کی گئی جس میں دونوں خاندانوں کے عزیز و اقارب نے شرکت کی۔

شادی کی تقریب کے بعد نوبیاہتا جوڑے نے ممبئی کے مقامی ریستوران میں شاندار استقبالیہ کی تقریب کا اہتمام کیا تاہم اب دلہنیا کے والد و سینیئر اداکار شتروگھن سنہا نے شادی کی مختلف تقریبات سے چند یاد گار و ان دیکھی تصاویر اور ویڈیوز سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ کی ہیں۔

Truly overwhelmed with the best wishes, it really means a lot, no words to express our happiness & appreciation. #SinhaParivar pic.twitter.com/sgoY9NrgV6