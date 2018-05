ماضی کی اداکارہ انتقال کر گئیں، وہ کن حالات میں زندگی بسر کررہی تھیں؟ جان کررمضان المبارک میں آپ کی آنکھیں بھی نم ہوجائیں گی

لاہور (ویب ڈیسک) ماضی کی اداکارہ گیتا کپور انتقال کر گئیں۔ بالی ووڈ کی ماضی کی اداکارہ گیتا کپور کو ان کا کوریو گرافر بیٹا راجہ کپور گزشتہ سال بیماری کی حالت میں ہسپتال چھوڑ کر فرار ہوگیا تھا، وہ ہسپتال میں گزشتہ کئی مہینوں سے زیر علاج تھیں۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق 1972 میں ریلیز ہونے والی فلم ’’پاکیزہ‘‘ میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی اداکارہ گیتا کپور کو 21 اپریل کے روز بلڈ پریشر کی مرض کے باعث ممبئی کے ایس آر وی ہسپتال میں لایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے انہیں داخل کرلیا جب کہ ان کے کوریو گرافر بیٹے راجہ کپور کو داخلہ فیس جمع کرانے کا کہا گیا تو وہ اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے کا کہہ کر رفو چکر ہوگیا۔اداکارہ آج کسمپرسی کی حالت میں انتقال کر گئیں۔

Standing besides the dead body of Actress #GeetaKapoor 57 who was abandoned by her kids in #SRVHospital a year back breathed her last at a suburban Old age home today morning. We tried our best to keep her healthy but her wait for her Son&daughter made her weaker day by day. #RIP pic.twitter.com/yCChdzeSEt