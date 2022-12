لندن کے میئر نے اہلخانہ کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کرلی

مکہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) لندن کے میئر صادق خان نے اپنی فیملی کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کرلی ۔

لندن کے میئر صادق خان نے اہلخانہ کے ہمراہ عمرہ ادا کیا اور پھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ﷺ میں حاضری کا شرف حاصل کیا ۔ انہوں نے سعادت کے موقع کو ٹویٹر پر اپنے مداحوں کیساتھ شیئر بھی کیا ۔

عمرے سے متعلق پوسٹ شیئر کرتے ہوئے صادق خان نے لکھا کہ سال 2022 کا اختتام مبارک ثابت ہوا ہے ۔ خوشی ہے کہ میرا اور اہلخانہ کا سال 2022 کا اختتام مدینہ منورہ میں حاضری اور عمرے کی ادائیگی کی سعادت سے ہو رہا ہے ۔

میئر لندن نے سال 2023 کیلئے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ۔

A blessed end to 2022.

During this special time for so many families, I am grateful to have been able to visit the holy cities of Mecca and Medina to undertake the Umrah pilgrimage with my family.

Here's to a wonderful 2023. pic.twitter.com/LHX7YkKfIX