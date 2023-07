نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی ریاست جھاڑکھنڈ میں یوم عاشور کے جلوس میں لوہے کا علم ہائی وولٹیج تار سے ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں کرنٹ لگنے سے 4 افراد جاں بحق ہوگئے۔بھارتی میڈیا کے مطابق واقعہ میں 7 افراد زخمی بھی ہوئے ۔ پولیس کا کہناہے کہ مشرقی ریاست جھاڑکھنڈ میں یوم عاشورہ کے دوران عقیدت مند لوہے سے بنا علَم لے کر جار ہے تھے کہ وہ بجلی کے تاروں سے ٹکرا گیا۔

Jharkhand | Four people were killed and 10 suffered burn injuries when the Tazia they were carrying during the Moharram procession came in contact with a high-tension electric wire in Khetko village of Peterwar Block in Bokaro District today pic.twitter.com/6jFQsDighz