ایبٹ آباد میں دو تیندووں کا 55سالہ شخص پر حملہ، ویڈیو بھی سامنے آگئی 

ایبٹ آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )ایبٹ آباد میں دو تیندووں نے 55سالہ شخص پر حملہ کردیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا ،ایک بہادر شخص نے فوری موقع پر پہنچ کر تیندوے کو ڈنڈوں کے وار سے مار ڈالا جبکہ دوسرا فرار ہو گیا ۔

