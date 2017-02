سعودی شاہ سلمان اور ملائیشین وزیراعظم کی سیلفی نے سوشل میڈیا پر دھوم مچادی

کوالالمپور(آئی این پی) سعودی فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ملائیشیا کے وزیراعظم نجیب عبدالرزاق کی سیلفی نے سوشل میڈیا پر دھوم مچادی ۔غیر ملکی میڈیا کے مطابق سوشل میڈیا پر ایشیائی ممالک کے دورے پرآئے سعودی فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ملائیشیا کے وزیراعظم نجیب عبدالرزاق ایک سیلفی نے دھوم مچادی ہے ۔

شاہ سلمان اور نجیب عبدالرزاق کی سیلفی خادم الحرمین کے ٹوئٹر اکاﺅ نٹ پر پوسٹ کی گئی ہے۔خیال رہے کہ شاہ سلمان نے ایشیائی ممالک کے دورے کے دوران پیر کو ملائیشیا کے صدر مقام کوالالمپور میں وزیر اعظم نجیب عبدالرزاق سے ملاقات کی تھی۔ دیر تک جاری رہنے والی ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔باضابطہ بات چیت سے قبل شاہ سلمان نے کوالالمپور میں وزیراعظم ہاس کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے یہ یادگار سیلفی اسی وقت بنائی تھی۔

Selfie saya dengan Raja Salman , Custodian of the two Holy Mosques ! Persahabatan yang amat akrab. pic.twitter.com/nK8aOyKYfi