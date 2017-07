ایک پاکستانی ایسی شرٹ پہن کر فٹ بال میچ دیکھنے آ گیا کہ پوری قوم کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس کی شرٹ پر کیا لکھا تھا اور اس نے وہ کیوں پہنی؟ جان کر آپ بھی اسے خراج تحسین پیش کریں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیائے فٹ بال کے چند نامور ستاروں کی پاکستان آمد پر جہاں پاکستانی خوشیاں منا رہے ہیں وہیں ایک پاکستانی ایسا بھی تھا جو میچ دیکھنے کیلئے ایسی شرٹ پہن کر سٹیڈیم میں آ گیا کہ دیکھ کر پوری قوم کی آنکھیں نم ہو گئیں اور سب ہی اسے خراج تحسین پیش کرنے لگے۔

اس پاکستانی نے جو شرٹ پہن رکھی تھی اس پر کسی اور کا نہیں بلکہ پاکستانی ویمن فٹ بال ٹیم کی سٹرائیکر شہلیلا بلوچ کا نام لکھا تھا جو اکتوبر 2016ءمیں ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئی تھیں۔ پاکستان ویمن فٹ بال ٹیم کی خوبصورت اور بہترین سٹرائیکر کا نام دیکھ کر پاکستانیوں کی آنکھیں ان کی یاد سے نم ہو گئیں اور ہر کوئی شرٹ پہن کر آنے والے شخص کو خراج تحسین پیش کرنے لگا جس نے اس اہم موقع پر قوم کی بیٹی کو یاد رکھا۔

Nice to see someone remembering Shahlyla Baloch. May her soul rest in peace. #UniteForFootball pic.twitter.com/v8DmfLxLUF