محمد حفیظ کا سب سے بڑا دشمن بھی پاکستان کی تاریخی فتح پر بول پڑا ، ایسی بات کہہ دی کہ پاکستانیوں کا دل خوش کر دیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) محمد حفیظ کو اپنی دھواں دار بالنگ سے تگنی کا ناچ نچوانے والے جنوبی افریقن ٹیم کے بالر ڈیل سٹین انگلینڈ کیخلاف پاکستان کی شاندا ر فتح پر قومی ٹیم کی صلاحیتوں کے معترف ہو گئے۔واضح رہے کہ ڈیل سٹین اور محمد حفیظ کا ٹاکر ا بھی بہت پرانا ہے۔انٹر نیشنل میچز میں ڈیل سٹین نے محمد حفیظ کو پندرہ بار آوٹ کیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیل سٹین نے محمد حفیظ کو زیادہ تر ایک ہی لائن پر آوٹ سوئنگ کر کے کیپر کے ہاتھوں کیچ آوٹ کروایا ۔قومی کرکٹر محمد حفیظ کے کیر یئر کو جنوبی افریقہ فاسٹ باولر ڈیل سٹین نے بہت نقصان پہنچا یا اور نوبت یہاں تک آگئی کہ محمد حفیظ کو کپتانی سے ہاتھ دھونا پڑے ۔

”پڑھ لو“کے مطابق جنوبی افریقہ کے فاسٹ بالر ڈیل سٹین نے سیمی فائنل میچ میں ٹورنامنٹ کی ناقابل شکست انگلینڈ کیخلاف تاریخی فتح پر قومی ٹیم کے بارے میں لکھاہے کہ ”ویل ڈن پاکستان، ناک آﺅٹ فارمیٹ میں رینکنگ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ، جس طرح پاکستانی کھلاڑی کھیل رہے ہیں اسے دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ فائنل میچ میں شاندار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا “۔

Well done Pakistan

Rankings mean nothing in the knockout format. Gana be a great final with the way these champs are playing — Dale Steyn (@DaleSteyn62) June 14, 2017



جنوبی افریقہ کے ہی سابق کپتان گریم سمیتھ نے پاکستان کی فتح پر ٹویٹ میں قومی ٹیم کے بارے ”پاکستان زندہ باد“جسے دل جیتنے والے الفاظ درج کیے ہیں ۔



پاکستان سے میچ ہارنے والی سری لنکن ٹیم کے سابق کپتان کمار سنگاکارا نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ”کارڈف کی پچ میں کوئی خرابی نہیں تھی ، پاکستانی ٹیم اچھی حکمت عملی کیساتھ اچھا کھیلی اور انگلینڈ کیخلاف فیصلہ کن برتری حاصل کر لی “۔

Nothing wrong with the pitch in Cardiff. @TheRealPCB adapted better and played better. Comprehensive win over england. — Kumar Sangakkara (@KumarSanga2) June 14, 2017



قومی ٹیم کے سپن بالر سعید اجمل کہتے ہیں کہ”پاکستان نے بھارت کیخلاف پہلے میچ میں شکست کے بعد ٹورنامنٹ میں اچھا کم بیک کیا اور اب انگلینڈ کو ہرا کر فائنل تک رسائی اچھی کارکردگی کی عکاس ہے“۔

.

Great win by Pakistan To come back from the first game against india and now make a final by beating england shows great character. — Saeed Ajmal (@REALsaeedajmal) June 14, 2017

آسٹریلین سابق سپینر شین وارن نے انگلینڈ کیخلاف جیت پر پاکستان کو مبارکباد دیتے ہوئے لکھا ہے کہ پاکستان نے درست وقت میں کامیابی حاصل کی ۔

Congrats to Pakistan on trouncing England today. Pak peaking at the right time. What a massive turn around in form from the start of #CT17 — Shane Warne (@ShaneWarne) June 14, 2017



شاہد آفریدی لکھتے ہیں کہ ”ٹیم پاکستان آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ، پہلی شکست کے بار کیا حیران کن کم بیک کیا جس نے ناقدین کو خاموش اور محو حیرت میں ڈال دیا ، ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، پاکستان زندہ باد“۔

You make us proud team Pakistan! What a stunning comeback after first loss, silencing/shocking critics. Such a joy. Pakistan Zindabad ???????? — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) June 14, 2017

نیوزی لینڈ کے کھلاڑی برینڈم مکیلم لکھتے ہیں کہ ”اظہر علی اور دنیا کرکٹ میں اچھی شہرت رکھنے والے فخر زمان سمیت ہمار ے لاہور قلندرز کے لڑکوں کیلئے اچھا دن تھا ، پاکستان ٹیم کی کارکردگی نے بہت متاثر کیا“۔

Great day for our @lahoreqalandars boys @AzharAli_ and the man with the best name in world cricket Fakhar Zaman! Pakistan impressive today. — Brendon McCullum (@Bazmccullum) June 14, 2017



ادھر بھارتی لیجنڈ اداکار رشی کپور نے بھی فائنل تک رسائی پر پاکستانی ٹیم اور قوم کو مبارکباد دی ہے۔