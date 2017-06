بھارتی بیٹنگ لائن تباہ کرنیوالے محمد عامر کیساتھ آئی سی سی کا انتہائی افسوسناک سلوک، جان کر آپ کو بھی بے حد افسوس ہو گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے مایہ ناز باﺅلر محمد عامر کے آئی سی سی چیمپینز ٹرافی 2017ءکے فائنل میں 6 اوورز کا سپیل ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جس نے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا مگر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی ) نے ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں انہیں شامل نہ کر کے پاکستانیوں کو افسردہ کر دیا ہے۔

محمد عامر نے پورے ٹورنامنٹ میں کھیلے گئے 4 میچوں میں 34.1 اوورز میں 5 وکٹیں حاصل کیں اور ان کا اکانومی ریٹ 4.41 رہا۔ ایونٹ میں ہر میچ میں ان کی باﺅلنگ نے سرفراز الیون کیلئے گیم کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔

???? Relive all the Indian wickets as Pakistan secure the #CT17! ???????????? pic.twitter.com/WSaA0mvoRm