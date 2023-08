عراق کا اربعین کے دوران پاکستانی زائرین کا کوٹہ 1 لاکھ تک کرنے کا فیصلہ

بغداد (ڈیلی پاکستان آن لائن) عراق نے اربعین کے دوران پاکستانی زائرین کا کوٹہ 1 لاکھ تک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وزیرداخلہ رانا ثنااللہ ان دنوں عراق کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے عراقی ہم منصب عبدالامیر الشماری سے ملاقات کی، وزیر داخلہ کی درخواست پر عراقی ہم منصب کی جانب سے اربعین کے دوران پاکستانی زائرین کا کوٹہ1 لاکھ کرنے کا فیصلہ کیا گیا،پاکستانی زائرین کو گروپ ویزہ کے علاوہ پاکستان میں عراقی سفارت خانے سے انفرادی ویزہ جاری کرنے کی بھی منظوری دیدی گئی، وزیر داخلہ کی درخواست پر عراقی ہم منصب نے پاکستانی زائرین کیلئے ویزہ فیس میں کمی کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی جس پر وزیرداخلہ رانا ثنااللہ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔

اس موقع پر وزیراخلہ رانا ثنااللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان عراق کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے، دہشتگردی کا شکار عراق کی تعمیر نو کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں،عراق پاکستان کے اداروں کی انسداد دہشتگردی میں مہارت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

عراقی وزیر داخلہ نے دورہ کرنے پر وزیر داخلہ رانا ثنااللہ خان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ پاکستانی زائرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کیلئے کوشاں ہیں، پولیس اکیڈمی اور فرانزک کے شعبے میں عراقی افسران اور کیڈٹس کی تربیت کی پیشکش کا خیرمقدم کرتے ہیں۔

The quota of Pakistani pilgrims has been increased to 100 thousand during Arbaeen. Alongside the issuance of group visas for pilgrimage, individual visas will also be provided to the pilgrims by the Iraqi Embassy in Pakistan with a reduction in the visa fee. pic.twitter.com/RiUJKyQ4lm