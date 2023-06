امریکی صدر جوبائیڈن کی سیکیورٹی خواتین نے سنبھال لی

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکا کے صدر جوبائیڈن کی سیکیورٹی خواتین نے سنبھال لی۔

یو ایس سیکریٹ سروس کے مطابق امریکا کے صدر جو بائیڈن ایئرفورس اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں شرکت کے لیےریاست کولوراڈو پہنچے، امریکا کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ واشنگٹن سے کولوراڈو تک کے سفر میں امریکی صدر کی سیکیورٹی پر خواتین ایجنٹس مامور تھیں۔

امریکا کے صدر کو سیکیورٹی فراہم کرنے والےسیکرٹ سروس نے اپنے آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ سے ان خواتین ایجنٹس کی تصاویر شیئر کیں جو صدر جو بائیڈن کو وائٹ ہاؤس سے بحفاظت کولوراڈو لے کر آئیں۔

In a historic first, President Biden's recent visit to the Air Force Academy in Colorado Springs was supported by an all-female transportation team. pic.twitter.com/Mf8bFAOe4D