چینی باشندے نے کرکٹ کا چینی زبان میں لفظ بتا یا تو سب گالی سمجھتے رہے لیکن اصل میں یہ کیا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے ؟چینی خاتون نے حقیقت بتائی تو گالم گلوچ کرنے والے بھارتیوں کے منہ بند ہو گئے

شارجہ(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق پاکستانی کرکٹر رمیض راجہ نے چینی باشندے سے سوال کیا کہ ”کرکٹ کو چینی زبان میں کیا کہتے ہیں؟“تو اس کے جواب نے پاکستان اور بھارت کے کرکٹ مداحوں کی خوب توجہ حاصل کی کیونکہ دونوں ملکوں میں تقریباً اسی طرح سے ایک گالی دی جاتی ہے ،رمیض راجہ نے یہ ویڈیو شیئر کی تو سوشل میڈ یا پر بھار تی باشندوں نے طوفان بد تمیزی برپا کردیا تاہم ایک چینی خاتون نے اپنے ملک میں کرکٹ کی تعریف اور اپنی زبان میں کرکٹ کا مطلب بتا کرتمام بھارتیوں کو خاموش کرا دیا ۔

What do you call cricket in Chinese ?? Any guesses... listen from the horses mouth.. pic.twitter.com/7kcNpS4TBO — Ramiz Raja (@iramizraja) March 1, 2018



رمیض راجہ کی جانب سے شیئر کی جانے والی ویڈیو پر ایک بھارتی باشندے نے ویرات کوہلی کی gifشیئر کی جس میں ویرات گالی دے رہے ہیں ،ساتھ ہی اس شخص نے پیغام لکھا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی چینی باشندہ کیا کہہ رہا ہے ،کیا ویرات کوہلی یہ دوبارہ کہو گے

I couldn't understand what he said. Can you @imVkohli please repeat it slowly?



Virat:. pic.twitter.com/KtZOz2ijDR — Vinay K. ???????????????? (@VinayHanspal) March 1, 2018

ایک اور بھارتی شخص نے کہا کہ ہمیں ہمیشہ غلط لگتا تھا کہ ویرات گالی دے رہا ہے

We always misunderstood him to be an abuser. ???? — Vinay K. ???????????????? (@VinayHanspal) March 1, 2018

کمار شرما نے کہا کہ اب کوئی ٹیم یہ گلہ نہیں کر سکتی کہ ویرات نے گالی دی کیونکہ وہ چینی زبان میں کرکٹ کہہ رہے ہیں ۔

Now, no team can complain that @imVkohli is abusing them. He can just say "I was saying Cricket, Cricket in Chinese" ???????????? — Mark Kumar Sharma (MK) (@MarkKumar3) March 1, 2018

Hahaha next joke please — Deepak Verma (@deepak___02) March 2, 2018

چینی خاتون نے بتا یا کہ کرکٹ کو چینی زبان میں banqiuکہتے ہیں ،banکا مطلب بورڈ اور qiuکا مطلب گیند ہوتا ہے ۔اس کا کہنا تھا کہ ہم کرکٹ کے لیے انگلش لفظ کو بھی استعمال کرتے ہیں۔اس کا کہنا تھا کہ چین کے علاقے شنگھائی میں کرکٹ 1858سے ہو رہی ہے۔

It's 板Ban (for Board) 球Qiu (for Ball). We also use the English word as well, as it was introduced by the British Royal Navy (HMS Highflyer) to my home city Shanghai in 1858. Please check out Shanghai Criket Club official website:https://t.co/b826wV6zWs pic.twitter.com/rsqrTPHZMW — Eva Zheng 郑怡斌 عائشة (@evazhengll) March 1, 2018

