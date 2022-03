پی ایس ایل سے فارغ ہونے کے بعد حسن علی کا انگلش کاؤنٹی لنکاشائر کے ساتھ معاہدہ ، کب روانہ ہوں گے؟ شیڈول منظرعام پر

لاہور (ویب ڈیسک)پاکستان سپر لیگ سے فراغت کے بعد فاسٹ باولر حسن علی کا انگلش کاؤنٹی لنکاشائر کے ساتھ معاہدہ ہوگیا, یہ معاہدہ پہلے 6 میچز کا ہوا ہے جس کے لیے دائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر یکم اپریل کو انگلینڈ پہنچیں گے۔

Lancashire Cricket have completed the overseas signing of Pakistan international seamer, @RealHa55an for our first six matches of the @CountyChamp. ✍️ ????????

???? #RedRoseTogether | @TheRealPCB