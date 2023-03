عمران خان کی حکومت پر تنقید، مریم نواز بھی میدان میں آگئیں 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈالر کی قیمت اور شرح سود میں اضافے پر عمران خان کی تنقید کا جواب دینے مریم نواز میدان میں آگئیں ۔

مریم نواز کی جانب سے عمران خان کے ٹوئٹ کے جواب میں کہا گیا ہے کہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ ان لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں جوآپ کی غلط ترجیحات اور خراب پالیسیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ، آپ نے آئی ایم ایف سے ظالمانہ ڈیل کی ، آپ نے آئی ایم ایف سے معاہدے توڑ کر پاکستان کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا ۔

اس سےقبل پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے ٹوئٹر پر بیان میں کہا تھاکہ حکومت تبدیلی کی سازش کے ذریعے سابق آرمی چیف نے مجرموں کے ٹولے کو ملک پر مسلط کیا۔ قوم اس کی بھاری قیمت ادا کررہی ہے۔عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی 11 ماہ کی حکومت کے دوران روپے کی قدر میں انتہائی گراوٹ آئی اور روپے کی قدر 62 فیصد کم ہوئی جس کے نتیجے میں عوامی قرضوں میں 14.3 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا۔

Mighty audacious of u to criticize those who’re undoing yr mess created through yr ruthless plunder, incompetence,misplaced priorities, cruel deal that you struck with IMF & then its breach that plunged the country into economic turmoil. So sit down! #عمران_داری_معیشت_لے_ڈوبی https://t.co/lRXe2qiiAH