بھارت سے آئی انجو کے اسلام آباد میں سیر سپاٹوں کی ویڈیو وائرل

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی نوجوان کی محبت مبتلا بھارت سے آنے والی لڑکی انجو کی اپنے شوہر کے ہمراہ اسلام آباد میں سیر کرتے ہوئے پائی گئی۔ انجو دیربالا کے رہائشی نصراللہ کی محبت میں پاکستان پہنچی تھی، وہ قانونی طور پر ویزا لیکر پاکستان آئی، جس کے بعد اس نے نصراللہ سے شادی کرلی تھی۔

ٹوئٹر پر ایک صارف نے انجو کی اسلام آباد میں سیر کرنے کی وڈیو شئیر کرتے ہوئے لکھا کہ انجو خوش نظر آرہی ہے لیکن جوڑے نے مجھے لائیو انٹرویو نہیں دیا۔دلیپ کمار نامی صارف نے مزید لکھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں بہت سارے سوالات کے ساتھ پنڈورا باکس ضرور کھولوں گا۔

خیال رہے کہ انجو اور نصراللہ کا نکاح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں ہوا اور نکاح کے بعد جوڑے کو پولیس نے اپنی حفاظت میں گھر تک پہنچایا تھا۔

Anju is currently roaming in Islamabad..

Anju look happy but why Nasrullah and Anju can't gave me a live interview, if I get a chance, i ll surely open all the pandora box with a lot of question..#AnjuinPakistan #Anjunasrullah #fatima #nasrullah #SeemaHaider pic.twitter.com/fY9zOiSVLg