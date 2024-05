"پاکستان نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہیں"، بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر فاروق عبداللہ کا رد عمل آ گیا ، ویڈیو دیکھیں 

سری نگر ( خصوصی رپورٹ ) جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے آزاد کشمیر سے متعلق بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے پاس بھی ایٹم بم ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر (پی او کے) کا بھارت میں انضمام ہو کر رہے گا۔ فاروق عبداللہ نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر وزیر دفاع ایسا کہہ رہے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے۔ انہیں ایسا کرنے سے کون روک رہا ہے؟ لیکن انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ (پاکستان) بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس بھی ایٹم بم ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ ایٹم بم ہم (جموں و کشمیر) پر گرے گا۔

نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے زور دیا کہ ووٹنگ کے دن ہر شخص کو چوکنا رہنا چاہیے کیونکہ مفاد پرست لوگ ووٹنگ مشینوں (ای وی ایم) کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب کو صحیح اور احتیاط سے ووٹ دینا چاہیے۔

فاروق عبداللہ نے جموں و کشمیر کے پونچھ میں بھارتی فضائیہ کے قافلے پر حملے اور بھارت ،پاکستان تعلقات کے بارے میں بھی بات کی۔انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہے۔ دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے بات کرکے مسائل حل کرنے چاہیے۔

