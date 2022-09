محمد یوسف نے برائن لارا کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی, انضمام الحق

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق کا کہنا ہے کہ محمد یوسف نے دنیائے کرکٹ کے لیجنڈ برائن لارا کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر انضمام الحق کی ایک تقریب میں شرکت کی ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں انھوں نے محمد یوسف کی جانب سے دنیائے کرکٹ کے ریکارڈ ساز بیٹسمین برائن لارا کو دی جانے والی اسلام کی دعوت سے متعلق انکشاف کرتے دیکھا جاسکتا ہے۔

انضمام الحق کے مطابق محمد یوسف نے کراچی میں ہونے والے ٹیسٹ میچ کے دوران سابق ویسٹ انڈیز کپتان برائن لارا کو کھانے پر بلایا تھا جس کے پیچھے محمد یوسف کا مقصد برائن لارا کو دین کی تبلیغ دینا تھا، سابق قومی کپتان کا کہنا تھا کہ دعوت کے دوران برائن لارا کو بتایا گیا کہ" کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں کس طرح ہم نبی پاک ﷺ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں کس طرح ہم ماں باپ کی خدمت کرتے اور کس طرح بیوی بچوں کے معاملات نبھاتے ہیں، کس طرح پڑوسیوں اور کس طرح کاروبار کو لے کر چلتے ہیں"۔ سابق چیف سلیکٹر نے بتایا کہ محمد یوسف کی جانب سے دی گئی اسلام کی دعوت پر برائن لارا خاموش ہوگئے تھے۔

Mohammed Yusuf invited Brian Lara over lunch and asked him to accept Islam.

- Inzamam Ul Haq

Yusuf is Pakistan's batting coach. As per own confessions of Pak cricketers, majority of them were involved in conversion of non-Muslim players to Islam.pic.twitter.com/E9LwjspkFz