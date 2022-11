پاکستانی لیجنڈ کرکٹرعبدالقادر آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر لیگ سپنر عبدالقادر کو انٹر نیشنل کرکٹ کونسل نے آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل کر لیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق انٹر نیشنل کرکٹ کونسل نے مرحوم عبدالقادر کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئےان کا نام ہال آف فیم میں شامل کر لیا ہے ، لیگ سپنر عبدالقادر کے ساتھ ویسٹ انڈیز کے شیونرائن چندرپال اور انگلینڈ کی شیرلوٹ ایڈورڈز کو بھی ہال آف فیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔

A Pakistan legend, England trailblazer and West Indies great are the three latest additions to the ICC Hall Of Fame ????https://t.co/CXb6Z2qgVN