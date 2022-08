رومن برطانیہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق برطانوی کرکٹر منٹی پینسر نے عامر خان کی فلم لال سنگھ چڈھا کے خلات ٹوئٹ میں کہا کہ کم آئی کیو والے آدمی کو بھارتی فوج میں بھرتی کرنا، یہ بھارت کی مسلح افواج اور سکھوںکی توہین ہے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر جاتے ہوئے برطانوی سابق کرکٹر مونٹی پنیسرنے فلم لال سنگھ چڈھا کے خلاف بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کردیا۔ مونٹی پنیسرنے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ "فاریسٹ گمپ کی کہانی امریکی فوج کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے کیونکہ امریکا نے کم ذہنی استعداد (آئی کیو) والے افراد کو ویتنام جنگ کے لئے بھرتی کیا"۔انہوں نے کہا کہ " لال سنگھ چڈھا میں دکھایا گیا ہے کہ کم (آئی کیو) والے آدمی کو بھارتی فوج میں بھرتی کیا گیا ہے۔ یہ بھارت کی مسلح افواج اور سکھوں کی توہین ہے"۔بھارتی نڑاد برطانوی کرکٹر نے کہا کہ "لال سنگھ چڈھا میں عامر خان نے ذہنی پسماندہ (کم آئی کیو) والے کا کردار ادا کیا ہے, اس نے سب کی توہین کی ہے اس لئے فلم کا بائیکاٹ کریں"۔دوسری جانب بھارت میں فلم کے بائیکاٹ کی مہم اب بھی جاری ہے۔

Forrest Gump fits in the US Army because the US was recruiting low IQ men to meet requirements for the Vietnam War. This movie is total disgrace to India Armed Forces Indian Army and Sikhs !!Disrespectful. Disgraceful. #BoycottLalSinghChadda pic.twitter.com/B8P2pKjCEs