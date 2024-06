پاکستان میں جبری مشقت کے معاملے پر بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کا امریکی محکمہ محنت کے ساتھ مل کر دو روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان میں جبری مشقت، جو کہ قانونی طور پر جرم ہے اور بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن (ILO) کے مطابق انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، تقریباً 3.4 ملین افراد کو متاثر کر رہی ہے۔ یہ تعداد دنیا بھر کے 28 ملین متاثرین کا 10 فیصد سے زیادہ بنتی ہے۔ خاص طور پر مہاجر مزدوروں کی حالت تشویشناک ہے جو غیر مہاجرین کی نسبت تین گنا زیادہ جبری مشقت کا شکار ہوتے ہیں۔ پچھلی دہائی میں 6.5 ملین سے زیادہ پاکستانی قانونی ذرائع سے بیرون ملک ملازمت کی تلاش میں گئے ہیں، خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے خلیج تعاون کونسل کے ممالک میں، اس مسئلے کو فوری توجہ کی ضرورت ہے۔

اس اہم مسئلے کے حل کے لئے، بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن (ILO) نے امریکی محکمہ محنت (USDOL) کے ساتھ مل کر لاہور میں دو روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ یہ ورکشاپ مقامی ہوٹل میں 'بریج پراجیکٹ' کے زیر اہتمام منعقد ہوئی، جو جبری مشقت کے خاتمے اور مساوی مزدورانہ طریقوں کے فروغ کے لئے ایک اقدام ہے۔ ورکشاپ کا مقصد صحافیوں کو جبری مشقت اور منصفانہ بھرتی کے مسائل پر مؤثر رپورٹنگ کے لئے ضروری علم اور مہارت سے لیس کرنا تھا۔

ورکشاپ میں مختلف میڈیا پلیٹ فارمز - پرنٹ، الیکٹرانک، ریڈیو اور ڈیجیٹل - کی نمائندگی کرنے والے 35 صحافیوں نے شرکت کی۔

آئی ایل او کے قومی پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر فیصل اقبال نے جبری مشقت کے بارے میں عوامی شعور اجاگر کرنے اور منصفانہ بھرتی کے طریقوں کی وکالت میں میڈیا کے اہم کردار پر زور دیا۔ "میڈیا عوامی تصورات کو جبری مشقت اور مزدوروں کی نقل مکانی کے بارے میں تشکیل دینے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے،" ڈاکٹر اقبال نے کہا، پاکستان میں جبری مشقت کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہ اس سے تقریباً 3.4 ملین افراد متاثر ہیں۔

ڈاکٹر اقبال نے 'بریج پراجیکٹ' کے مقاصد اور اہمیت کو مزید واضح کیا، جبری مشقت اور منصفانہ بھرتی پر درست رپورٹنگ کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے جبری مشقت کی شناخت کے لئے عالمی سطح پر تسلیم شدہ ILO کے 11 اشارے بیان کیے، جن میں اتھارٹی کا غلط استعمال، دھوکہ دہی، نقل و حرکت کی پابندیاں، تنہائی، جسمانی اور جنسی تشدد، اجرت کی روک تھام، قرض کی غلامی، کام کرنے اور رہنے کے حالات کا غلط استعمال، اور زائد کام شامل ہیں۔

معروف صحافی عون ساہی اور سبوخ سید نے ورکشاپ کے دوران جبری مشقت اور مزدوروں کی نقل مکانی کے مختلف پہلوؤں پر جامع تربیتی سیشنز کی قیادت کی۔ ساہی نے کہانی کی شناخت، پچنگ، ڈیٹا اکٹھا کرنے، اور مختلف پلیٹ فارمز پر مؤثر کہانی سنانے میں میڈیا کے کردار کو اجاگر کیا۔ حقوق پر مبنی اور صنفی حساس نقطہ نظر کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے، ساہی نے جبری مشقت اور منصفانہ بھرتی کے ارد گرد کے بیانیے کو انسانی بنانے کی اہمیت کو اجاگر کیا، جبکہ خاص طور پر زندہ بچ جانے والوں کا انٹرویو لیتے وقت اخلاقی تحفظات پر عمل کرنے پر زور دیا۔

ورکشاپ کے دوران آئی ایل او کی ایک رپورٹ "Profits and Poverty: The Economics of Forced Labor" کے نتائج بھی شیئر کیے گئے، جو مارچ 2024 میں جاری ہوئی تھی۔ رپورٹ میں حیران کن اعداد و شمار سامنے آئے، جنہوں نے جبری مشقت کے سالانہ اخراجات اور منافع کو عالمی سطح پر $236 بلین تک پہنچایا۔ دنیا بھر میں ہر ایک ہزار افراد میں سے 3.5 افراد جبری مشقت میں ملوث ہیں، اور صنعتیں، خدمات، اور زراعت اس سے متاثرہ تین بڑے شعبے ہیں۔

ورکشاپ کا اختتام شرکاء کی زبردست دلچسپی اور بحث، گروپ ورک، اور عملی مشقوں میں فعال شرکت کے ساتھ ہوا، جو پاکستان میں جبری مشقت کے خلاف جنگ اور منصفانہ بھرتی کے طریقوں کو فروغ دینے کے عزم کا عکاس ہے۔