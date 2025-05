عسکری نقصانات کے علاوہ بھارت کو کن کن شعبوں میں ہزیمت اٹھانا پڑی، دفاعی تجزیہ کار نے لسٹ جاری کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) تھنک ٹینک انٹرنیشنل کاؤنٹر ٹیرارزم سنٹر ( آئی ٹی سی ٹی)کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور دفاعی تجزیہ کار فاران جعفری کا کہنا ہے کہ اب تک ہم صرف اس انڈو پاک مرحلے کی عسکری حکمتِ عملی پر بات کر رہے تھے، لیکن وقت ہی بتائے گا کہ بھارت کو دیگر شعبوں میں مستقبل میں کس قسم کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اپنے ہی فارن سیکریٹری کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، تو باقی کا اندازہ خود لگائیں۔ دنیا دیکھ رہی تھی اور جو کچھ دنیا نے دیکھا، وہ ایک مکمل تباہی کا منظر تھا۔تصورات بدل چکے ہیں۔ فاران جعفری نے بتایا کہ کن کن شعبوں میں بھارت کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔

فاران جعفری کا مزید کہنا تھا " کچھ باتیں بھول گیا ہوں، لیکن یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی حقیقت کی تلخ جھلک تھی۔ شاید اس سے ان کا غرور کچھ کم ہو، مگر اس کا امکان کم ہی ہے۔ آگے بھی کئی سبق ان کے انتظار میں ہیں۔"

If they do that to their own Foreign Secretary, you can imagine the rest.



So far we have been talking about the military dynamics of this Indo-Pak round. But time will tell the fallout India is going to be facing down the road in other domains.



