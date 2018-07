”میں اپنا شو اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک جیو نیوز ۔۔۔ “ ن لیگ کی ریلی والا پروگرام نشر نہ ہونے پر اینکر طلعت حسین نے ’دھماکہ‘ کردیا ”میں اپنا شو اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک جیو نیوز ۔۔۔ “ ن لیگ کی ریلی والا ...

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر صحافی و اینکر پرسن طلعت حسین نے 13 جولائی کو ن لیگ کی ریلی کے دوران ریکارڈ کیا جانے والا پروگرام نشر نہ ہونے پر اپنا پروگرام ’ نیا پاکستان‘ نہ کرنے کا اعلان کردیا۔

اینکر طلعت حسین ن لیگ کی لاہور میں نواز شریف کے استقبال کیلئے نکالی جانے والی ریلی کی سارا دن کوریج کرتے رہے اور اپنا پروگرام بھی اسی ریلی پر کیا لیکن جیو نیوز کی انتظامیہ کی جانب سے ان کا یہ پروگرام نشر کرنے سے انکار کردیا گیا تھا۔ پروگرام نشر نہ ہونے پر طلعت حسین نے ٹوئٹر پر لکھا ” جیو نے لاہوریوں کا ہجوم ، کراﺅڈ کی زیادہ تعداد بتانے اور پرجوش مجمعے کے جذبات سے بھرا ہونے کے باعث میرا پروگرام نشر کرنے سے انکار کردیا، اس پروگرام میں مستونگ میں دہشتگرد حملے اور شہری و سیاسی آزادیوں کے معاملات کا بھی تجزیہ کیا گیا تھا، 12 گھنٹے کی محنت رائیگاں جانا شرمناک ہے“۔

اینکر طلعت حسین نے اس ٹویٹ کے بعد ن لیگ کی لاہور ریلی سے متعلق اپنا پروگرام یو ٹیوب پر نشر کردیا۔

Here is a sense of what was happening at Lohari, the starting point of today’s rally. Two segments: one recorded at 3 and the other between 4-5. See what’s happening (1/3) https://t.co/fBbCCdMWyu — Syed Talat Hussain (@TalatHussain12) July 13, 2018

Here is a sense of what was happening at Lohari, the starting point of today’s rally. Two segments: one recorded at 3 and the other between 4-5. See whats happening (2/3)https://t.co/5ooapfrj95 — Syed Talat Hussain (@TalatHussain12) July 13, 2018

Here is a sense of what was happening at Lohari, the starting point of today’s rally. Two segments: one recorded at 3 and the other between 4-5. See whats happening (3/3)https://t.co/aIVKHeCMRj — Syed Talat Hussain (@TalatHussain12) July 13, 2018

جمعہ کو اینکر طلعت حسین نے جیو نیوز پر اپنا پروگرام ’ نیا پاکستان ‘ نہیں کیا اور ٹوئٹر پر اس وقت تک پروگرام نہ کرنے کا اعلان کردیا جب تک کہ ان کے مسائل حل نہیں ہوجاتے۔ طلعت حسین نے لکھا ”نیاپاکستان کا شو نہیں ہوگا، اس وقت تک آن ایئر نہیں آؤں گاجب تک جیونیوز سے میرے کچھ معاملات صاف نہیں ہوں گے ، حقائق پر مبنی رپورٹنگ کے بغیر صحافت بے معنی ہے“۔