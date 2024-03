وزیراعظم شہباز شریف کا اہم کابینہ ارکان کے ہمراہ جی ایچ کیو کا دورہ

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے اہم ارکان کے ہمراہ آج جنرل ہیڈ کوارٹرز (جی ایچ کیو) راولپنڈی کا دورہ کیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے وزیراعظم کا استقبال کیا اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیاگیا۔ وزیراعظم نے یادگار شہدا پر پھولوں کی چادر چڑھائی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔

دورے کے دوران وزیراعظم اور کابینہ کے ارکان نے عسکری قیادت کے ساتھ قومی سلامتی، علاقائی استحکام اور فوجی تیاریوں کے امور پر بات چیت کی۔ انہیں موجودہ سکیورٹی ماحول، خطرے کے اسپیکٹرم، سکیورٹی خطرات سے نمٹنے اور انسداد دہشتگردی کی جاری کارروائیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔

