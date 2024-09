ستاروں کی روشنی میں آپ کا آج (جمعے) کا دن کیسا رہے گا؟

daily pakistan



برج حمل ، سیارہ مریخ، 21 مارچ سے 20 اپریل

اب صورت حال بدل رہی ہے اور مسلسل بہتری ملتی جا رہی ہی۔ اگر بات سمجھ سکیں تو اس اچھے وقت سے بڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ لاپرواہی کرنا بالکل چھوڑ دیں۔

برج ثور، سیارہ زہرہ، 21 اپریل سے 20 مئی

اچھے برے وقت تو چلتے رہتے ہیں مگر آپ بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں وہ آپ کے ان شاءاللہ ہر کام میں آسانیاں پیدا فرما دے گا آج اچھا دن ہے۔

برج جوزہ، سیارہ عطارد، 21 مئی سے 20 جون

آپ کے لئے کوئی اچھی خبر ہے۔ پریشان نہ ہوں۔ ان دنوں مالی معاملات میں بھی بہتری آ رہی ہے اور گھر میں بھی جاری کشیدگی کم ہونے کی واضح امید موجود ہے، ان شاءاللہ

برج سرطان، سیارہ چاند، 21 جون سے 20 جولائی

آپ کسی بھی طرح اپنے معاملات سیدھے کریں۔ بہت جگہ پر خرابی آ رہی ہے۔ جب تک اس ٹھیک نہیں ہوں گے کامیابی بھی نہیں ملے گی۔ اپنے حالات کا از سر نو جائزہ بھی لیں۔

برج اسد، سیارہ شمس، 21 جولائی سے 21 اگست

آپ کی ایک عزت میں جو کمی ہوئی ہے۔ وہ آپ کے اپنے کردار کی وجہ سے ہے۔ اس وقت آپ کو چند دنوں تک خاموشی اختیار کرنی ہے اور اب سنجیدگی سے بھی چلنا ہوگا۔

برج سنبلہ ، سیارہ عطارد، 22 اگست سے 22 ستمبر

مخالفین ابھی تک اپنی سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اگر ان کا داﺅ لگ گیا تو آپ کے لئے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ زبان قابو میں رکھیں۔

برج میزان ، سیارہ زہرہ، 23 ستمبر سے 22 اکتوبر

اپنے لئے مشکلات مت بڑھائیں۔ سیدھے اور صاف راستے پر چلیں۔ مخالفین ان دنوں آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو کسی مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال رہے۔

برج عقرب ، سیارہ مریخ، 23 اکتوبر سے 22 نومبر

آپ کو کسی نہ کسی طرف سے مالی فائدہ ملنے کے واضح امکانات روشن ہیں اور جس بھی مسئلے کا شکار ہیں ان شاءاللہ اب تیزی سے اس میں سے نکلتے چلے جائیں گے۔

برج قوس ، سیارہ مشتری، 23 نومبر سے 20 دسمبر

آپ کو اپنے لئے اب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح تو مسلسل نقصان میں رہیں گے۔ آج ہو سکے تو استخارہ کر لیں۔

برج جدی ، سیارہ زحل، 21 دسمبر سے 19 جنوری

اندرون خانہ سازشیوں کا ایک جال آپ کے خلاف بنایا جا رہا ہے۔ آپ کے لئے اب بے حد سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے اور جوان اولاد والوں کو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔

برج دلو ، سیارہ زحل، 20 جنوری سے 18 فروری

آپ بدنظری جیسی کیفیت کا شکار ہیں اور آپ کے لئے اب اپنی نظر اتارنا اور صدقہ دینا بے حد ضروری ہے۔ اس وقت کسی پر اعتبار نہ کریں۔ کوئی اثرات میں بھی لا سکتا ہے۔

برج حوت ، سیارہ مشتری، 19 فروری سے 20 مارچ

روزگار میں ان شاءاللہ مسلسل بہتری آنے کا امکان ہے اور جس بھی مسئلے میں خرابیاں آ رہی تھیں وہ اب بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج کا دن آپ کو خاص سمت پر لے جا رہا ہے۔